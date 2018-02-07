” طائرة بدون طيار ” في الإمارات

أبوظبي(صدى):

تم التوصل لابتكار جديد من نوعه بدولة الإمارات، وهو طائرة بدون طيار لقراءة عدادات الكهرباء الذكية التي يتعذر قراءتها آلياً، وذلك في إطار مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار.

حيث جاءت هذه الطائرة من أبرز الابتكارات التي استعرضتها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، حيث يتمكن هذا النوع من الطائرات من مسح المناطق المطلوبة معاينتها، مثل خزانات المياه وأعمال المراقبة.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، كان قد أعطى تعليماته بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، وذلك لتبدء فعالياته في الفترة من 1 حتى 28 فبراير 2018.