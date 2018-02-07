إلزام المصنعين بتعبئة المنظفات المنزلية في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب

حمود العنزي(صدى):

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, أن الحفاظ على السلامة العامة للمستهلكين من أهم أولوياتها، حيث وضعت تعزيز سلامة المستهلك كأحد أهم أهدافها ومبادرتها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها من خلال عدة محاور تشمل: الجانب التشريعي, الذي يتمثل في إعداد وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تضمن الحدود المقبولة من السلامة عند التعامل مع السلع والمنتجات وفقاً للممارسات العالمية، كما يتضمن دور الهيئة الجانب الفني, وذلك من خلال ما تقوم به مختبراتها من فحص واختبار للسلع والمنتجات المحالة إليها من الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما تقوم به إدارات المطابقة والإدارة العامة للجودة.

وأفادت الهيئة أنها أصدرت أكثر من 60 مواصفة قياسية للمنظفات، بالإضافة إلى اللائحة الفنية للمنظفات رقم (م.ا-155-16-03-02) التي نصت على “تعبئة المنظفات في عبوات محكمة الغلق ومانعة للتسرب”، وذلك للتأكد من تجنب تعرض سلامة وصحة المستهلك لأي خطر ممكن, مشيرة إلى أن المواصفة القياسية رقم GSO 805/2009 الخاصة بـ”منظف الصرف القلوي” اشترطت تعبئة المنظف في عبوات صلبة، وألا تكون عبوات منظف الصرف القلوي مشابهة لعبوات المواد الغذائية لضمان عدم الخلط بينهما.

وأكدت الهيئة أن المواصفات القياسية تولي اهتماماً خاصاً للبيانات الإيضاحية المدونة على المنتجات وبخاصة عالية الخطورة كالمنظفات، حيث ألزمت المصنعين بكتابة العبارات التحذيرية على ملصق البيانات الإيضاحية على المنتج مثل ” يبعد عن متناول الاطفال ” ، ” يحفظ بعيداً عن العين والجلد والملابس ” ، و ” لا يخلط مع الكيماويات الأخرى مثل الأمونيا أو الأحماض ” .

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, أنها أصدرت اللائحة الفنية للمنظفات التي تشمل العديد من منتجات التنظيف المنزلية مثل المنظفات الاصطناعية السائلة للأقمشة والملابس، منظف المنسوجات الملونة، المنظفات التركيبية ” مساحيق الغسيل ” ، منظفات المطبخ الصناعية، محلول هيبوكلوريت الصوديوم للاستخدامات المنزلية، صابون غسيل الأيدي، المنظفات السائلة لغسيل الصحون، المنظفات السائلة المضادة للجراثيم، وغيرها.

وتوضح اللائحة المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنظفات المشمولة في مجال تطبيق اللائحة، بالإضافة إلى إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، بما يساعد على تعزيز صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة.

كما تبذل الهيئة جهوداً توعوية متواصلة في هذا الجانب عبر وسائل الإعلام والتواصل الرقمي المتنوعة، حيث طالبت المستهلكين في وقت سابق من خلال رسائل توعوية (أفلام قصيرة – رسائل إنفوجرافيك) بأهمية قراءة البيانات الإيضاحية, منها التحذيرات المدونة على المنتج وكيفية عمل الإسعافات الأولية عند التعرض لها، مع ضرورة اتخاذ عوامل السلامة عند استخدامها وحفظها. وأكدت على أهمية إغلاق المنظفات بإحكام وتخزينها في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

وأوضحت أنها تعمل مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية وما يندرج تحتها من مواصفات قياسية للمنتجات ذات العلاقة، وأنها لا تدِّخر وسعاً في التعاون والتنسيق مع تلك الجهات للتحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق للمواصفات القياسية السعودية.