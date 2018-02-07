5 عادات خاطئة بوظيفتك تدمر صحتك

متابعات(صدى):

تتضمن بيئات العمل على الكثير من المخاطر الصحية، التي يتعرض لها الإنسان يوميًا، كما يمكن أن تصيبك بمشاكل خطيرة تضر صحتك، وتستوجب المعالجة؛ لذا يُقدم ” صدى ” بعض الأمور والعادات الخاطئة التي نمارسها بشكل يومي في العمل.

– الجلوس لساعات طويلة: فالألم الذي تشعر به، نتيجة الجلوس لفترة طويلة من أقل المشكلات الصحية، التي تحدث لك؛ فهو يؤدي لزيادة خطر الإصابة باضطراب العضلات والهيكل العظمي، والبدانة، والسكري، والسرطان، وأمراض القلب.

– الجلوس أمام الكمبيوتر: يجب أخذ 20 ثانية، للنظر بعيدًا عن شاشة الحاسب الآلي، بعد قضاء 20 دقيقة من التركيز حتى لا تصاب العين بالإجهاد.

– المدير السيء: حيث أكدت بعض الدراسات، أن الضغط العصبي الذي تعانيه بسبب مديرك السيء، يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، وكلما طال عملك معه تدهورت صحتك بشكل أكبر.

– الحذاء: ارتدائك حذاء غير مريح، يمكن أن يصيبك بتقوس الظهر وإصابات بالعمود الفقري، وتشنج العضلات والصداع المزمن والنصفي.

– عدم التعرض للشمس: الموظفون الذين لا يتعرضون للضوء الطبيعي، ينامون 46 دقيقة أقل من أولئك الذي يفتحون النوافذ بمكاتبهم، بل ولا يشعرون بالراحة والاسترخاء أثناء النوم.