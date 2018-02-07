بالصور.. 210 طالب يشاركون في ختام بطولة ” الفيرست ليجو “

سعيد العجل(صدى):

بحضور مشرف عام وزارة التعليم للنشاط العلمي الأستاذ فيصل القعيطي اُختتمت اليوم بطولة ⁧‫الفيرست ليجو‬⁩ ضمن منافسات الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت بمكة‬⁩ والتي شارك فيها لمدة يومين 210 طلاب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بإدارات التعليم .

وقد عد مشرف عام وزارة التعليم للنشاط العلمي فيصل القعيطي هذه المنافسات بالداعمة والمحفزة لأبنائنا الطلاب في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تركز على جوانب الإبداع والابتكار لدى الطلاب في ظل مانعيشه من توجهات حكومتنا الحكيمة لبناء مستقبل زاخر .

وقال القعيطي أن منافسات الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة من المسابقات العلمية التي تحرص الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم على تنظيمها سنوياً وما يميز هذه المسابقة لهذا العام أنها ركزت على الجوانب العلمية والتقنية التي تعزز الكثير من القيم والمهارات كونها تختص بتصميم المشاريع والعمل التقني وجانب الابتكار لدى الطلاب في مسابقات الروبوت والتعامل معه .

وأضاف أن التحدي الذي يقوده الطالب في هذه المسابقة يعتبر جانب قوة في الجانب التقني ليتعرف الطالب على جوانب التعامل مع التقنية ليكونوا بإذن الله لبنة لبناء وطنهم فسيكون منهم المهندسين والمخترعين وأصحاب همم عالية تُسهم في توجهات الدولة المستقبلية .

من جهته أوضح الأستاذ عاطف السليماني نائب رئيس اللجان التنفيذية ومدير مشروع الأولمبياد الوطني التاسع أن مسابقة ” الفيرست ليجو ” مسابقة علمية يتم فيها استخدام روبوت من نوع ‪nxt‬ أو ‪EV3‬ وملحقاته ويتم فيها برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام ويكون كل عام هناك موضوع محدد للمسابقة

مضيفاً أن المسابقة جاءت على يومين شارك فيها 210 طلاب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمختلف الإدارات التعليمية وقد اُستكملت جولات البطولة بعد أن شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة متمنياً أن تُحقق هذه المنافسات الهدف المرجو منها .