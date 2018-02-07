عريقات يطالب من المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة أن ” تخرس فمها “
قام مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أمس الثلاثاء، بانتقاد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بسبب الانتقادات التي وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالب عريقات من ” هايلي ” أن تخرس فمها ولا تتحدث، وذلك ردًا على هجومها على خطاب الرئيس الفلسطيني الأخير الذي وصف فيه إسرائيل بـ ” مشروع استعماري لا علاقة له باليهود ” .
وعلقت ” هايلي ” على خطاب الرئيس الفلسطيني، حينها قائلةً: ” لقد أهان الرئيس الأمريكي، ودعا إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل، واستدعى الماضي القبيح والخيالي، الذي يعود إلى القرن السابع عشر لرسم إسرائيل كمشروع استعماري صمّمته القوى الأوروبية. ”
وفي السياق نفسه، أشار ” عريقات ” إلى أن ” هايلي دعت إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطياً، والآن هذه السفيرة الأمريكية تتهمه بأنه يفتقر إلى الشجاعة، وتطالب باستبداله. ”
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3749 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله المستعان وكفى