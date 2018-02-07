عريقات يطالب من المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة أن ” تخرس فمها “

القدس المحتلة(صدى):

قام مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أمس الثلاثاء، بانتقاد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بسبب الانتقادات التي وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وطالب عريقات من ” هايلي ” أن تخرس فمها ولا تتحدث، وذلك ردًا على هجومها على خطاب الرئيس الفلسطيني الأخير الذي وصف فيه إسرائيل بـ ” مشروع استعماري لا علاقة له باليهود ” .

وعلقت ” هايلي ” على خطاب الرئيس الفلسطيني، حينها قائلةً: ” لقد أهان الرئيس الأمريكي، ودعا إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل، واستدعى الماضي القبيح والخيالي، الذي يعود إلى القرن السابع عشر لرسم إسرائيل كمشروع استعماري صمّمته القوى الأوروبية. ”

وفي السياق نفسه، أشار ” عريقات ” إلى أن ” هايلي دعت إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطياً، والآن هذه السفيرة الأمريكية تتهمه بأنه يفتقر إلى الشجاعة، وتطالب باستبداله. ”