” إمارة جازان ” توضح تفاصيل واقعة تعرض مسن للشتم والإهانة بسبب شكوى

تركي السالم(صدى):

أصدرت إمارة منطقة جازان بياناً علقت فيه على تذمر أحد المواطنين من عدم تعاون المختصين بمركز الامارة وبلدية القفل مع شكواه ضد مواطن آخر استولى على أرض حكومية حسب إفادته.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إمارة جازان علي بن موسى زعله إن صاحب الشكوى سبق له الرفع بالتماس للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصدر توجيه منه للإدارة المختصة بديوان الإمارة المتضمن تشكيل لجنة وتكليفها بالانتقال لمركز القفل، وتقديم تقرير متكامل مع المرئيات.

وأضاف زعله توجّهت اللجنة المكونة من مندوب الإمارة ومندوب الأمانة إلى مركز القفل؛ لاستكمال إجراءات البحث والتحقق، وقدمت محضرها المتضمن أن القضية الأساسية اكتسبت القطعية النهائية بالوجه الشرعي، وبالتالي يلزم تطبيق ما جاء في الحكم الصادر بهذا الشأن.

وأردف المتحدث: ظهر للجنة عدم صحة دعوى المواطن ضد منسوبي المركز والبلدية، وبعد ذلك تقدم المواطن بطلب إعادة النظر في القرار الشرعي، وأحيلت أوراقه إلى محكمة محافظة صامطة للبتّ فيها كما هو متبع.

وأكد أنه أنه بإمكان المواطن التقدم بحقه الخاص للقضاء ضد بعض المسؤولين السابقين بمركز وبلدية القفل؛ حيث سيتم تنفيذ المقرر شرعاً بحسب التعليمات.