احتفالية باليوم العربي لمحو الأمية بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة تعليم الكبار، عن إقامتها لاحتفالية بشأن اليوم العربي لمحو الأمية، تحت رعاية محمد بن مهدي الحارثي، المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية ومنسوبي التعليم ” بنين و بنات ” ، بالإضافة إلى الجمهور من مرتادي سوق مكة مول بالعزيزية، على أن يتم ذلك بعد صلاة العشاء مباشرة من مساء الخميس الموافق 22/ 5/ 1439هـ بسوق مكة مول.

ومن المقرر أن يشمل برنامج الاحتفال، المعرض المصاحب للفعالية، إضافة إلى العديد من الفقرات المسرحية المتنوعة، والتي تتضمن عروضاً مرئية وأناشيد ومشاهد تمثيلية، وكذلك عدد من المسابقات المتنوعة ذات الجوائز القيمة، والتي سيتم توزيعها على المشاركين بالاحتفال.