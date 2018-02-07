رد فعل صادم لمسنة في الثمانينيات أكتشفت حملها في الشهر الرابع

تونس(صدى):

أٌصيبت سيدة مسنة تونسية في الثمانين من عمرها بالهلع والصدمة عقب أكتشافها أنها حامل في الشهر الرابع.

وكانت اكتشفت السيدة المسنة حملها عقب شعورها بتعب مفاجئ فأخبرها طبيبها أنها حامل بالشهر الرابع ، وعلى الفور طالبت أطباء مستشفى سيدي بوزيد بتونس بالتخلص من جنينها ، لكن الطبيب المباشر لهذه الحالة النادرة والعجيبة رفض الطلب، مبيناً أن الأمر غير ممكن على اعتبار أن الجنين يبلغ من العمر 4 أشهر، ومن غير الممكن إنزاله.

وقال الأخصائي نوفل اليوسفي في تصريحات لصحف تونسية ، إن طلب السيدة إنزال جنينها يأتي بناء على حرجها من حالة الحمل التي فسرها الطبيب بالنادرة والاستثنائية، ذلك أن البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد نحو 30 أو 40 عاماً وهي ظاهرة تسمى عند العامة بـ ” الراقد ” ويقال تلك المرأة ” عندها الراقد ” ، ويعني ذلك أن البويضة ترقد ولا تستفيق إلا بعد مدة.