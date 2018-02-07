إيقاف ” معالج بالكي ” إثر مخالفات شرعية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، إيقاف أحد المعالجين بالكي وإحالته إلى جهة الاختصاص؛ إثر مخالفات شرعية ونظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع الهيئة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة ومزاولي الطبي الشعبي بالمنطقة رصدت ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية منها عدم امتثاله لقرارات منعه في عدة مناطق بالمملكة وأخذه مبالغ طائلة مع إدائه العمل لوجه الله.

كما أشار إلى أن قرار الإيقاف صدر بتوجيهات أمير منطقة الرياض فصيل بن بندر بن عبدالعزيز؛ لتلافي المخالفات الشرعية والنظامية ممن يمارس الرقية والطب الشعبي، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.