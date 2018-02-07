الرميح: انطلاق مشروع تطوير نظم النقل العام في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

انطلقت في مدينة الباحة اليوم , ورشة عمل إطلاق مشروع ” تطوير نظم النقل العام في الباحة والمحافظات الرئيسية “، بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح , وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ، وعدد من مسؤولي هيئة النقل العام ووزارة النقل .

ويأتي المشروع ضمن مبادرات هيئة النقل في برنامج التحول الوطني 2020، الذي يهدف إلى تطوير وتنظيم ورفع مستوى خدمات النقل العام الداخلي في المدن، من خلال تأكيد التنسيق والتكامل بين المشروع وخدمات النقل الأخرى مما يعزز البيئة الحضرية في المدن.

وينطوي المشروع على عدد من مراحل العمل الرئيسية تشمل دراسات الوضع الراهن لخدمات النقل بالمنطقة، وتقدير حجم الطلب الحالي والمستقبلي لوسائل النقل , وتحليل البدائل واختيار أمثلها للخروج بشبكة نقل فعالة وآمنة ومتكاملة.

وفي هذا الصدد، أعرب معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه المشهود لمشاريع النقل العام بالمنطقة، معبراً عن اعتزاز الهيئة بالشراكة الناجحة مع أمانة منطقة الباحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل ممثلة بفرعها في الباحة والكفاءات الشابة فيه، ودعمها بتيسير هذه المهمة التطويرية، والإدارة العامة للمرور في الباحة، وأمن الطرق، وهيئة السياحة، وهيئة المدن الصناعية، وكافة الجهات الحريصة على إثراء مشروع النقل العام في المنطقة.

وأشار الدكتور الرميح إلى أن هذه الخطوة العملية تأتي تفعيلا لمبادرات هيئة النقل ضمن برنامج التحول الوطني 2020، مما يحقق البعد التنموي المنشود عبر تطوير النقل العام بما يتناسب ومكانة المملكة تحقيقا لرؤية 2030