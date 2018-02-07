موظف يخفى عن صاحب عمله أنه أعمى لمدة 15 عاما

برلين(صدى):

خطف رجل ألماني يُدعى “ساليا كاهوات” ، أعمى ويرى فقط بنسبة 5% ، الأنظار إليه عقب كشفه عن حياته المهنية وسعيه لتحقيق حلمه رغم اعاقته .

فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهة ساليا ، عقب فقدان بصره خلال دراسته ، لم يستسلم وسعى لتحقيق حلمه بالعمل في حانة لأحد الفنادق المرموقة ، وظل بعمله لمدة 15 عاماً دون أن يكتشف صاحب العمل أنه من ذوي الإعاقة ولا يرى إلا بنسبة 5% فقط .

وفي حديث لأحد الصحف الألمانية ، قال ساليا عن سبب إخفائه مشكلته ” أن أصحاب العمل لا يرحبون بتوظيف الناس ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه يصعب فيما بعد طردهم من العمل، في حال تقصيرهم فيه، وفي فترات الفراغ، كان “ساليا” يتدرب في الحانة على تحديد نوع الشراب من شكل القنينة وتمييز الكؤوس بواسطة اللمس والإحساس ” .

ورغم الإعاقة البصرية ارتقى “ساليا” في مسيرته المهنية بالحانة، لكن الخوف من كشف حقيقته ظلت تشغل باله ما تسببت له بالاكتئاب ، مؤكدا ” لم أشعر أبدًا أنني معاق ولكن إمكانيات جسدي محدودة ” .

وبعد تغلبه على هذه الأزمة قرر “ساليا” تأليف كتاب عن مسيرته المهنية بعنوان: “موعد أعمى مع الحياة”، واليوم يشغل منصب مشرف إداري في مدينة هامبورج الألمانية.