وظائف خالية بشركة ” مشروبات ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الرائدة بمجال المشروبات، والتي تقع بالمنطقة الصناعية الثانية، في العاصمة الرياض، عن حاجتها لتشغيل عدد من الموظفين، وذلك طبقاً للتخصصات و الشروط التالية:

أولاً: محاسب تكاليف :

و يشترط في المتقدمين الحصول على خبرة مسبقة كمحاسب تكاليف في شركة ذات نشاط صناعي.

– الدوام: 8 ساعات.

– أيام العمل 5 أيام بالإسبوع.

– الوظائف للسعوديين ومن في حكمهم.

ثانياً: محلل مالي :

ويشترط في المتقدمين الحصول على خبرة مسبقة كمحلل مالي لا تقل عن 3 سنوات في شركة ذات نشاط صناعي.

– تقدم الأولوية لأصحاب الشهادات الاحترافية في التحليل المالي.

– الدوام: 8 ساعات

– أيام العمل 5 أيام بالإسبوع.

– الوظائف للسعوديين ومن في حكمهم.

فيما ذكرت الشركة المزايا التي توفرها بتلك الوظائف فيما يلي:

– يحصل الموظف على رواتب منافسة.

– توفر الشركة تأمين طبي واستقرار وظيفي.

وذلك على أن يتم التقديم من خلال إرسال السير الذاتية للراغبين في العمل، عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي، وذلك من خلال الإيميل التالي: [email protected]