دورات تدريبية وعقوبات مغلظة للمخالفين بالمرور

تركي السالم(صدى):

قال مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي، أن إدارته تسعى مع ” صحة جازان ” لتحقيق مجال تعديل سلوك مرتكبي المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر؛ حيث يُعتبرون الفئة الأكثر عرضة للحوادث والأعلى نسبة في الإصابات والوفيات.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن ذلك من خلال عمل برنامج توعوي مشترك يهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة والمسؤولية والانضباط عند استخدام المركبة والطريق التي تعتبر جزءاً من المهام الاستراتيجية لكلا الإدارتين؛ للتغلب على التحديات الموجهة للشباب في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠.

وأضاف ” الغامدي ” ، أن البرنامج سيكون لمدة أسبوع من بداية كل شهر هجري؛ حيث سيبدأ البرنامج بمستشفى الملك فهد بجازان، ثم يعمم على باقي مستشفيات المنطقة في أبو عريش، صامطة، صبيا، الدرب.