وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ مجموعة من الأعمال الدعوية في بوروندي

عادل الحربي(صدى):

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية، بالتعاون مع جمعية التعليم والتنمية بدولة بوروندي، تنفيذ مجموعة من البرامج الدعوية المختلفة في محافظات وقرى ومدن جمهورية بروندي بقارة أفريقيا، تتضمن إلقاء خُطبة الجمعة مع الترجمة، والعديد من المحاضرات والدروس والندوات العلمية، إضافة إلى الجولات الدعوية بالقرى.

كما نفذت الوزارة عبر دعاتها دورة علمية حظيت بمشاركة الكثير من دُعاة وأئمة محافظات شمال وجَنوب بوروندي، أقيمت على مدى ستة أيام، ثلاثة منها لدعاة الجنوب والثلاثة الأخرى لدعاة الشمال على فترتين صباحية ومسائية.

وهدفت تلك البرامج والجولات الدعوية التي أثمرت عن إشهار العديد من الأشخاص إسلامهم، إلى مد جسور التواصل مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، لنشر قيم وسماحة ووسطية الإسلام وتعليم الناس أمور دينهم