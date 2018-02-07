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” حماية المستهلك “: حتى لا تنخدع.. ألوان تؤثر في عملية الشراء

” حماية المستهلك “: حتى لا تنخدع.. ألوان تؤثر في عملية الشراء
عادل الحربي(صدى):

وجهت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، رسالة للمواطنين، توضح لهم فيها الألوان التي تؤثر في قرار الشراء ، وذلك كي لا ينخدع المشتري عند التسوق.

جاء ذلك في إطار برنامجها الشامل لتوعية المستهلك، حيث أوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تأثيرات الألوان التي يجب أخذها في الاعتبار عند الشراء، وذلك على النحو التالي:
– الأحمر: يشد الانتباه لذا يستخدم في لافتات التخفيضات.
– الأخضر يعطي شعوراً بأن المنتجات صحية وطازجة.
– الأزرق يُثير هرمونات تتعلق بالثقة.
– الأصفر و الذهبي يثير شعوراً بالجوع، لذا يستخدما في تغليف الأطعمة.


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