” حماية المستهلك “: حتى لا تنخدع.. ألوان تؤثر في عملية الشراء

عادل الحربي(صدى):

وجهت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، رسالة للمواطنين، توضح لهم فيها الألوان التي تؤثر في قرار الشراء ، وذلك كي لا ينخدع المشتري عند التسوق.

جاء ذلك في إطار برنامجها الشامل لتوعية المستهلك، حيث أوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تأثيرات الألوان التي يجب أخذها في الاعتبار عند الشراء، وذلك على النحو التالي:

– الأحمر: يشد الانتباه لذا يستخدم في لافتات التخفيضات.

– الأخضر يعطي شعوراً بأن المنتجات صحية وطازجة.

– الأزرق يُثير هرمونات تتعلق بالثقة.

– الأصفر و الذهبي يثير شعوراً بالجوع، لذا يستخدما في تغليف الأطعمة.