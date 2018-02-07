تكريم رمز الإعلام ” السديري ” بوسام الملك عبدالعزيز

عادل الحربي(صدى):

يكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهم رموز الإعلام السعودي الأستاذ الراحل تركي بن عبدالله السديري، بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، في مهرجان الجنادرية الـ32.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لريادة ” السديري ” وجهوده في خدمة وطنه ووفاءً لرمز الصحافة السعودية وتخليدًا لسيرته ومسيرته، وإيمانًا من خادم الحرمين الشريفين بضرورة الاحتفاء والتقدير لكل من ساهم في خدمة وطنه وقيادته.

يُذكر أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الـ32 ينطلق اليوم الأربعاء برعاية خام الحرمين الشريفين، على أن يخصص لحفل الافتتاح والحفل الخطابي والأوبرت وانطلاق سباق الهجن، حيث يفتتح أبوابه للزوار بدً من غد الخميس.