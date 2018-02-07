فيديو غريب لسيارتين ترتفعان في الهواء يثير حيرة المواطنين

بغداد(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لسيارتين ترتفعان لأمتار في الهواء بطريقة غريبة دون سبب معلوم في منطقة السليمانية بالعراق ، حيرة وذهول المتابعين .

وعقب نشر المقطع شكك عدد من المتابعين من صحته ، فيما أكد آخرون حقيقته مٌرجعين ذلك إلى تغير في المجال المغناطيسي بالمنطقة.

ويأتي ذلك المقطع بالتزامن مع تحذير علماء من أن الحياة على وجه الأرض قد تتغير بشكل جذري، مع تغير طبيعة حقل القوى المغناطيسية المحيط بالأرض.

وشرح العلماء هذه النظرية – وفقا لعدد من الصحف العراقية – ، بأنه يوجد أسفل القشرة الأرضية، طبقة من الحديد السائل، الذي يذوب بفعل الحرارة الموجودة في باطن الأرض. وتعمل طبقة الحديد السائل هذه كقوة مغناطيسية هائلة.

ويصل تأثير هذا الحقل المغناطيسي لعشرات آلاف الأميال في الفضاء، ويعمل كطبقة تحمي الأرض من أشعة الشمس، وتيارات مشحونة بالطاقة تعرف بـ”الرياح الشمسية”.

ومن صفات طبقة الحديد السائل أنها غير ثابتة، وقد عكس حقل الطاقة المغناطيسية الخاص بها، نفسه تماما خلال آلاف السنوات التي مضت.

ومن المعتقد أن هذه العملية (أن يعكس حقل الطاقة نفسه) تستغرق آلاف السنوات، ويرى العلماء أنها بدأت بالفعل