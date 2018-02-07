اللجنة المنظمة لمزاين الإبل بالكويت تدعو الملاك للتسجيل في المسابقة

سعيد العجل(صدى):

دعت اللجنة المنظمة لملتقى قبيلة عتيبة لمزاين الإبل في دولة الكويت ملاك الإبل للتسجيل في المسابقة، مشيرة إلى أن التسجيل بدأ من يوم الاثنين 5/2/2018م ويستمر إلى يوم الخميس 15/2/2018م.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات والترتيبات لإقامة الملتقى والمقرر في دولة الكويت بتاريخ 8/6/1439هـ الموافق 24/2/2018 ميلادي.

وفي هذا الخصوص انطلقت اجتماعات اللجنة الإعلامية للملتقى برئاسة نايف بن جزيان وعضوية كل من فارس أبوبطنين الدلبحي ومخلد بن عمر القبع وسامي بن ذيب العصيمي، حيث تم وضع خطة العمل لفعاليات الملتقى المتنوعة وإقامة ورشة عمل مبدئية والتحضيرات لانطلاقه.

وأوضح رئيس اللجنة أن العمل يجري على قدم وساق للتجهيز لملتقى قبيلة عتيبة لمزاين الإبل بدولة الكويت وقال: ” الملتقى الاجتماعي والثقافي الذي نسعد بالعمل على إنجازه وخروجه بشكل مشرف يبرز موروث القبيلة ويأتي مواكباً لتطلعات حكومتينا الرشيدتين في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأن هذا المهرجان يعزز اللحمة الخليجية، وينشر الوطنية ويعكس العمق الحضاري لدول الخليج العربي، وتعمل اللجان المنظمة جميعها للمهرجان حالياً على استقبال وتسجيل المشاركين في جائزة مزاين الإبل، حيث بدأ العمل على استقبالهم والعمل على إحصاء أعداد المشاركين وسوف يتم إعلان أسمائهم في وقت لاحق والترتيب لإطلاق الملتقى ” .

وقدم أعضاء اللجنة الإعلامية للمهرجان باسم اللجان المنظمة شكرهم وتقديرهم لجميع الداعمين لملتقى قبيلة عتيبة لمزاين الإبل بدولة الكويت وكل من يعمل لإنجازه بالمظهر المشرف والمطلوب وإظهار الموروث الشعبي لهذه القبيلة، داعين الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم إلى كل خير وأن يحفظ علينا الأمن والأمان وأن نعمل كمواطنين لتأدية الأمانة الملقاة على عاتقنا تجاه وطننا وقيادتنا وأن نحافظ على مقدراتنا وإرثنا العربي الأصيل.