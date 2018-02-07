الظروف الشخصية تتحكم في مصير حارس تشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، أن هناك أسباب شخصية، تجعل قلبه متعلقًا بمدريد، إلا أنه قرر التجديد مع تشيلسي.

وقال ” كورتوا”، إنه سيجدد عقده مع تشيلسي، مضيفًا: ” اتفقنا على الاجتماع مجدداً في فبراير، لأن النادي كان منشغلاً بأمور أكثر أهمية الشهر الماضي. لا أتعجل الأمر لأن عقدي الحالي مستمر حتى 2019. لا توجد أي مشاكل وسأجدد عقدي “.

وأشار إلى أنه سعيد بين صفوف تشيلسي، ويسعى للفوز بالألقاب، ويشعر أنه في الطريق الصحيح.

يجدر الإشارة إلى أن طفلا ” كورتوا ” يقيما في مدريد، مع والدتهما، ويحرص على زيارة العاصمة الإسبانية بشكل دوري لرؤيتهما، حيث أوضح حارس تشيلسي أن ظروفه الشخصية والأسرية تلعب دورًا هامًا في أي اتفاق سوف يجريه مستقبلا.