مشاجرة بين مواطن وعامل محطة بسبب ” نظرة ” .. والأخير كنت في ” الشمس “
وقعت مشاجرة في إحدى المحطات الواقعة شمال العاصمة الرياض بين مواطن وعامل داخل محطة وقود بسبب نظرة العامل لزوجته وهي في السيارة.
وقال شاهد عيان على الواقعة، إن المواطن صاحب المركبة توجه بعد إيقاف مركبته في الحطة لتزويدها بالوقود إلى البقالة التابعة للمحطة لشراء بعض الاغراض، وفور عودته وجد العامل يقف بجوار باب السيارة ما أثار غضبه.
وأضاف أن العامل دافع عن نفسه أنه لا يقصد النظر إليها بل كان يقف في الجزء الذي به الشمس من بردة الجو، فيما تدخل المتواجدين في المكان لفض المشاجرة.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 48 دقيقة
المفروض انه ما يروح للبقالة الا بعد ما ينتهي من تعبئة السيارة بالوقود مو لشيء الا ليطمئن قلبه ولا يستشك باحد وعدم تعرض سيارته للسرقة بوجود زوجته بداخلها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3749 ] نشر منذ 48 دقيقة
استغفر الله
يعني تحط زوجتك في المقدمة
ويوم الرجال يعبي بنزين اكيد يكون قريب من زوجتك
جاي نازل علية ؟؟ اوكيه احسن الظن فيه وابعد عنك الشك والوساوس
كذا حياة زوجتك ربما تكون معك في دمار لن تستمر الحياة
والله المرأة لا يمنعها من الحرام غير خوفها من الله ثم شرفها اهلها
ولو بغت تصلح شيئ تصلح لو كنت انت وإياها فوق السرير
تلاقي حبيبها تحت السرير والجو شغال نسأل الله السلامة والعافية