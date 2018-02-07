مشاجرة بين مواطن وعامل محطة بسبب ” نظرة ” .. والأخير كنت في ” الشمس “

حمود العنزي (صدى):

وقعت مشاجرة في إحدى المحطات الواقعة شمال العاصمة الرياض بين مواطن وعامل داخل محطة وقود بسبب نظرة العامل لزوجته وهي في السيارة.

وقال شاهد عيان على الواقعة، إن المواطن صاحب المركبة توجه بعد إيقاف مركبته في الحطة لتزويدها بالوقود إلى البقالة التابعة للمحطة لشراء بعض الاغراض، وفور عودته وجد العامل يقف بجوار باب السيارة ما أثار غضبه.

وأضاف أن العامل دافع عن نفسه أنه لا يقصد النظر إليها بل كان يقف في الجزء الذي به الشمس من بردة الجو، فيما تدخل المتواجدين في المكان لفض المشاجرة.