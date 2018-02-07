هيئة تطوير الرياض: 80% من العوالق الترابية تأتي من خارج المدينة

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن 80% من العوالق الترابية في المدينة تعود إلى الهواء المحمل بالغبار من خارجها، رداً على تصنيفها ضمن 20 مدينة ملوثة بالجسيمات العالقة.

وأشارت الهيئة، إلى أن أسباب تلوث هواء الرياض بالعوالق الصلبة، ترجع إلى الطبيعة الصحراوية المحيطة بالمنطقة، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الغطاء النباتي.

وكانت اللجنة العليا لحماية البيئة بالرياض، قد توصلت مع منظمة الصحة العالمية، إلى تصحيح المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها بشأن جودة الهواء في المدينة.