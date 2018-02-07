استشهاد العريف سامي البجالي قبل لقاء مولوده

أبها(صدى):

استشهد العريف سامي بن مقنع البجالي، أمس الثلاثاء، في الحد الجنوبي بقطاع المجازة التابع لظهران الجنوب بمنطقة عسير، أثناء أداء واجبه الوطني.

وتعرض العريف سامي الذي يعمل في القوات المسلحة الملكية البرية منذ 6 سنوات، إلى شظية أصابت رأسه ما أدى لوفاته.

ومن المقرر أن يصل جثمان الشهيد إلى محافظة الطائف، عصر اليوم الأربعاء، عبر الإخلاء الطبي تمهيدًا لنقله إلى مكة المكرمة للصلاة عليه في المسجد الحرام.

يُذكر أن الشهيد العريف سامي يسكن في منطقة مكة المكرمة، ومتزوج وليده ابنه وحيدة، وكان في استقبال مولوده الجديد خلال هذا الشهر.