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المساهمات: على مساهمي ” أرض العزيزية بمكة ” تحديث بياناتهم بالبنك العربي

المساهمات: على مساهمي ” أرض العزيزية بمكة ” تحديث بياناتهم بالبنك العربي
عادل الحربي(صدى):

وجهت لجنة ” المساهمات العقارية ” في وزارة التجارة والاستثمار، جميع مساهمي ” أرض العزيزية بمكة المكرّمة ” والعائدة لمحمد بن عبدالله الفوزان، إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، في مدة لا تتجاوز 60 يومًا بدءًا من اليوم الأربعاء.

وقال الحساب الرسمي للجنة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، ” على المساهمين زيارة موقع البنك العربي الوطني على الإنترنت وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجّه إلى أقرب فرع من فروع البنك مصطحبين مستنداتهم الأصلية، وهي: الهوية، أصول العقود، شهادة تعريف الآيبان؛ وذلك لحصر مبالغ المساهمة.


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