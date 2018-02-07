بالصور.. الحربي يدشن برنامج تأهيل قادة المستقبل

سعيد العجل(صدى):

دشن مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال بن مبارك الحربي برنامج ” تأهيل قادة المستقبل ” للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ صباح اليوم الأربعاء الموافق: ٢١/ ٥/ ١٤٣٩ بمكتب الشمال، وذلك بحضور مدير مكتب الشمال الدكتور عبد الله بن رده الحارثي، ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية الأستاذ عيضه الزهراني والدكتور علي الغامدي.

ويهدف البرنامج للمساهمة في بناء قادة المستقبل للنهوض بعملية التعليم بالمدارس وتأهليهم للريادة وتمكينهم من امتلاك مهارات القيادة، فيما يستهدف البرنامج ٣٥ معلما ووكيلا تم استقطابهم من الميدان وفق ترشيحات ومرئيات المشرفين التربويين وقادة المدارس.

يذكر أن برنامج تأهيل قادة المستقبل سوف يستمر لمدة ستة أسابيع خلال الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٣٨/ ١٤٣٩.