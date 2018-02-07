عشريني ينقذ سائق شاحنة من موت محقق

نايف السالم(صدى):

أنقذ شاب عشريني، سائق بعد اشتعال النار في شاحنته، إثر اصطدامها بشاحنة أخرى، على طريق أبوحدرية في اتجاه الدمام.

وأوضح طلال الحربي، أنه عند الساعة التاسعة وأثناء توجهه إلى مقر عمله بالدمام، شاهد أمامه الشاحنة وقد خرجت عن مسارها ومحملة بكابلات، ما أدى إلى انقلابها ووقوع حمولتها على الطريف.

وأضاف ” الحربي ” ، أن شاحنة أخرى محملة بالغاز كانت قادمة واصطدمت بحمولة الشاحنة الأولى، الأمر الذي أدى إلى اشتعالها.

وتابع: هرعت لإنقاذ السائق المصاب ونجحت في ذلك وحملته إلى سيارتي، إلا أن وصلت دوريات أمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر.