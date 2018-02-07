” البيئة ” يوضح أسباب حملة التوقف عن استخدام الحطب المحلي

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة أسباب إطلاق الحملة التوعوية ” # انا –لا-استخدام الحطب المحلي ” التي دشنها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر التي حث من خلالها الجميع على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستخدام البدائل المستوردة حفاظاً على ما تبقى من أشجارنا، ودعماً لمبادرة زراعة 4 مليون شجرة حتى عام 2020، وحرصاً على البيئة.

وبررت الوزارة لماذا علينا أن نتوقف عن الاحتطاب وشراء الحطب المحلي من خلال سبع مبررات تتمثل في نقض انتاج الاكسجين في الهواء وزيادة التلوث في الجو، ارتفاع خطورة التعرض للسيول والفيضانات، فقد التربة خصوبتها واتساع مساحة التصحر، انخفاض مخزون المياه الجوفية السطحية، يرفع الاحتطاب نسبة الغبار بالجو بمعدل 30% -40 %، الاحتطاب يستنزف 120 ألف هكتار من الأشجار في المملكة سنوياً، صدور نظام المراعي والغابات في عام 2004م الذي يحدد الاحتطاب مخالفة قانونية.

وبينت الوزارة نص المادة 13 من نظام المراعي والغابات ” حظر الاضرار بالشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات واستعمال واد ضارة أيا كان نوعها على هذه النباتات، او بالقرب منها أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية ويعاقب المخالفين بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كحد أعلى بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة “.