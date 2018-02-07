” ترامب ” يحتفل بميلاد ” ريغان ” بصورة قديمة

واشنطن(صدى):

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أمس الثلاثاء، صورة قديمة تجمعه بالرئيس الراحل رونالد ريغان، وذلك احتفالاً بذكرى ميلاد الرئيس الراحل, والذي قد وُلد في عام 1911م.

حيث كتب ” ترامب ” على الصورة التي ظهر فيها يصافح ” ريغان ” : ” عيد ميلاد سعيد للرئيس الأربعين للولايات المتحدة رونالد ريغان ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي الراحل ” رونالد ريغان ” ، قد تولى رئاسة الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي 1981 حتى 1989م، ثم توفي ” ريغان ” في يونيو لعام 2004م، فيما حظى بنظرة إيجابية بين رؤساء الولايات المتحدة، وذلك طبقاً لتصنيف المؤرخين.