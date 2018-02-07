مدرب توتنهام: هاري كين وحده من يملك قرار البقاء أو الرحيل

نواف السالم(صدى):

أوضح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أن مهاجمه هاري كين بالطبع يريد حصد الألقاب، وتسجيل الأهداف، وسعيد بالتواجد في صفوف الفريق.

وأضاف ” بوكيتينو ” أنه لا يستطيع الإجابة عن سؤال استمرار ” كين ” في صفوف الفريق طويلًا من عدمه، قائلًا: ” لكني لا أستطيع أن أقول أي شيء بخصوص هذا الأمر، هذا السؤال يجب أن يكون له وليس لي “.

وتابع: ” هو سعيد هنا ويحب توتنهام، لكن هذا سؤال شخصي بخصوص ما يفكر فيه ومشاعره. لا أستطيع الإجابة بالنيابة عنه “.

وكان ” كين” وقع اعلى عقد مع توتنهام حتى 2022، إلا أن زميله السابق في منتخب إنجلترا وين روني كشف أن كين ربما يفكر بشكل مختلف في مستقبله إذا لم يبدأ ناديه في إحراز الألقاب.