بالفيديو.. ولادة نادرة لكتكوت بـ 4 أرجل

نيودلهي(صدى):

شهدت قرية ريفية بمنطقة روجهادا شمال الهند ، حالة ولادة نادرة لكتكوت صغير حيث ولد بـ 4 أررجل.

وظهر الكتكوت في مقطع فيديو لديه ساقان طبيعيان وساقان يتدليان من الخلف ، وأكد صاحب الكتكوت ويُدعى ” جاويد علي ” ان طبيب بيطري أكد ان الكتكوت يعاني من ” البوليمليا ” ، وهو عيب خلقي عبارة عن امتلاك عدة أطراف .

وقال صاحب الكتكوت في تصريحات لصحف محلية إن الكتكوت أثار ضجة كبيرة بين القرويين، وزار منزله العديد من الأشخاص لرؤية الكتكوت، مضيفا أن البعض عرض عليه شراء الكتكوت مقابل 5000 روبية ، لكنه تعلق به ورفض بيعه.