مرور مكة ينجح في القبض على مركبة أرعبت المواطنين لأشهر

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال مرور منطقة مكة المكرمة، من رصد ومتابعة إحدى المركبات التي تحمل لوحات بحرينية وترتكب مخالفات عديدة، وإيقاف قائدها بالقوة الجبرية، وإحالة المركبة إلى حجز المرور، وعرض الشخص على الهيئة المرورية.

وقالت مصادر، إن المركبة تم تسجيل لها خروج من حدود المملكة، ولم يتم تسجيل دخول، وظلت تجوب شوارع مكة لأشهر عدة، ووردت بلاغات عن مخالفات وقعت تحمل لوحاتها، وتعرض سلامة مرتادي الطرق إلى الخطر.

وكانت أبرز تلك المخالفات: السرعة العالية، عكس السير بالسرعة نفسها، قطع الإشارات، وغيرها من المخالفات، وقد تم القبض عليها بعد 9 أيام من متابعتها.