البحرين على رأس الدول التي يزورها مواطنو المملكة

المنامة(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض في البحرين، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، عن أن 83% من زائري البحرين، يعبرون من خلال جسر ” الملك فهد ” ، فيما تبلغ نسبة السائحين القادمين عبر الجو 17%، ملفتًا الانتباه إلى أن البحرين، على رأس قائمة الدول التي يزورها مواطنو المملكة بصفة مستمرة، حيث إن 30% من حركة السياحة المغادرة من المملكة تتجه للبحرين.

وفي هذا السياق، أوضح ” آل خليفة ” أن الجسر الجديد الذي سيربط المملكة بالبحرين، والمسمى بجسر ” الملك حمد ” طرح على القطاع الخاص للاستثمار فيه وتنفيذه، قائلًا: ” الرسومات للمشروع جاهزة، وجار العمل على تنفيذ الجسر، بما يخدم مصالح البلدين ” .

كما أبرز ” آل خليفة ” العلاقات الأخوية والاجتماعية، من تقارب النسب وغيره بين شعبي المملكة والبحرين، حيث تعمل البحرين بشكل دوري على الالتزام بتسهيلات عبور السعوديين، عبر جسر ” الملك فهد ” ، مشيرًا إلى أن متوسط إنفاق الزائر السعودي، الذي يأتي عبر الجسر في اليوم الواحد يبلغ 83 دينارًا بحرينيا 830 ريال ” .

وذكر ” آل خليفة ” أن وزارة التجارة والصناعة في البحرين، خصصت إدارة مستقلة للمستثمر السعودي، وله معاملة خاصة فيها؛ للاستجابة لكافة طلباته بصورة دقيقة وسريعة جداً، مؤكدًا أن هناك العديد من الاستثمارات، لسعوديين في قطاع العقار والتجزئة والفندقة.

يُذكر أن مهرجان ” البحرين تتسوق ” امتدادًا لتاريخ مملكة البحرين، القديم والحديث، كونها مركزًا تجاريًا بالدرجة الأولى، بفضل موقعها الاستراتيجي المميز، وقد تضافرت جهود الحكومة؛ لجعل البحرين وجهة الاستثمارات الأجنبية، والتي تجلت في قدرتها على جذب أرقى متاجر التسوق والماركات العالمية، إضافة إلى حسن ضيافة شعبها المستمد من إرثها الحضاري العريق.