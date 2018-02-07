بالصور.. محافظ الدرب يتفقد بلدية المحافظة ويدشن مشروع مكافحة نواقل الأوبئة

علي القحطاني (صدى):

قام محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار، أمس، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات البلدية، وتجول في أقسام مبنى البلدية واطلع على سير العمل, حاثاً الجميع على تكريس الجهود وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بمصلحة المحافظة.

واستمع المحافظ خلال الزيارة، لشرح من رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن الخرمي، عن آلية العمل في أقسام البلدية وعما تقدمه البلدية من خدمات بالدرب وقراها ولما يقدم للجنود المرابطين على الحدود من مكتب خاص لتسهيل إجراءاتهم.

ودشن الطيار والخرمي حملة مشروع مكافحة الأوبئة داخل المنازل، وهو مشروع مكافحة البعوض الناقل للأوبئة، حيث سيتم تنفيذ أعمال المكافحة للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك داخل المنازل بمحافظة الدرب والمراكز والقرى التابعة لها.

كما عقد المحافظ اجتماعاً برؤساء أقسام البلدية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المحافظة وأهالي المحافظة، وقدم رئيس البلدية شكره على الزيارة.