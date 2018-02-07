خرج يصلي العشاء وفارق الحياة قبل وصوله للمسجد

نايف السالم(صدى):

فارق المعلم بمكة المكرمة، عوض مجمل القرني، الحياة إثر سكتة قلبية بعد آذان عشاء أمس الثلاثاء، حيث وري جسده في الثرى فجر اليوم.

وعندما توضأ المعلم وتوجه إلى المسجد، جاءته منيته وهو بالسيارة قبل أن يتحرك بها، واكتشف ذلك أحد أقاربه الذي فوجئ بوجوده داخل المركبة بجانب المنزل، حيث نقله إلى المستشفى وبعد الكشف اتضح أنه توفي، نتيجة سكتة قلبية.

ويمتاز المعلم القرني بحسن الخلق بين زملائه المعلمين وطلابه، وكان قد رزق بمولوده الأول بعد 15 عاماً من زواجه، ودغن بمقبرة المعلاة.