بالصور.. المخربون يتلفون مقتنيات حديقة ” ملهمتي “

أبها(صدى):

أتلف المخربون بعض المشاركات والأعمال الفنية بحديقة ” ملهمتي محايل ” ، وعبثوا ببعض المحتويات التي ظل الفنانات يعملن بها أشهراً طويلة.

وأشارت إحدى الفنانات المتضررات، بدور الحميدي، إلى أن هؤلاء المخربون يغيب عنهم الوهي ولا يطربون إلى للتخريب، مؤكدة أنها تفاجئت بتلف محتويات ركنها الذي ظلت تعمل عليه أسابيع طويلة لما يزيد عن 12 ساعة يومياً.

وكانت التحف الفنية التي تشتمل على بعض المقتنيات التي تظهر العمل الفني الحر، و استخدمت فيه الفنانة بعض الخامات وأعيدت تهيئتها وتدويرها والاستفادة منها، محطّ أنظار زوار الحديقة الذين أشادوا بها.

وتضم حديقة ” ملهمتي ” ، عدد كبير من الأعمال الفنية للعديد من الموهوبين والموهوبات والفنانين والفنانات.