تثبيت أجهزة تتبع للمركبات التابعة للداخلية

علي القحطاني(صدى):

قال رئيس قسم السلامة المرورية في مرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله، أن إدارة المرور تعمل على تثبيت أجهزة تتبُّع للسيارات، ورصد مدى التزام أفراد وزارة الداخلية والأمن العام في المرور والدوريات والشرطة بأنظمة السلامة.

وأشار ” العبيدالله ” إلى أنه ستطبق الغرامات المرورية والمخالفات، بالتنسيق مع كثير من الجهات الحكومية التي حررت مخالفات على منسوبيها.

وأضاف ” العبيدالله ” إنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على حصر السائقين المتهورين مع هيئة الجزاءات المرورية وعمل برامج لهم ومنها عمل زيارات للمستشفيات التي يرقد بها العديد من مصابي الحوادث المقعدة.