بالفيديو.. رجل يركل سيدة بطريقة وحشية

متابعات(صدى):

أقدم رجل على ركل إمرأة بوحشية في رأسها أثناء شجار في وسط مدينة ليستر بانجلترا .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص يصرخون ويصيحون بصوت عال خارج إحدى المقاهي، ويمكن رؤية سيدتين يجلسان على الرصيف قبل أن يهرع رجل في اتجاههما ويضرب سيدة بركبته في رأسها.

أدى الهجوم إلى انهيار المرأة على الأرض وأمسكت رأسها بيديها غير قادرة على الحركة ،وبعد لحظات، ظهر الرجل مرة أخرى يتشاجر مع امرأة أخرى، حيث تدخل شخص آخر وبدأ بينهما قتال عنيف.