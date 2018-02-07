” الجوازات ” توضح حقيقة التعديل على تأشيرة الخروج والعودة بعد صدورها

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها، وذلك رداً على أنباء كانت تداولت مؤخراً حول الأمر.

وكان وافد قد وجه استفسار للجوازات عبر حسابها في ” تويتر ” قال فيه: السلام عليكم أنا مقيم وسويت تأشيرة خروج وعوده قبل قليل بس تقديري للتاريخ الميلادي ما زبط وطلع لي اربعة شهور وتم سحب المبلغ 400 المشكلة انا ابغاها خمسة أشهر نظرا لمدة الترم الثاني في الجامعة هل اقدر ازود شهر فوق 4 شهور ام ماذا الحل علما انني داخل المملكة حاليا “.

فيما جاء رد الجوازات سريعاً قائلة: ” أهلاً بك، لا يمكنك التعديل بعد اصدار التأشيرة، يمكنك إلغاءها واعادة الاصدار بالمدة المطلوبة لا يتم استرداد الرسوم. سعدنا بتواصلك “.