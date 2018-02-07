أكثر من 900 طالب وطالبة يخوضون منافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يخوض 939 طالباً وطالبةً بتعليم الطائف اليوم , التصفيات الأولى لمنافسات الأولمبياد الوطني للتاريخ .

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن والتعرف على تاريخ المملكة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتحفيز الطلبة للقراءة في التاريخ لأهميته في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في التاريخ، وتتناول موضوعات الأولمبياد المعلومات التاريخية للمملكة في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والرياضية.

ويعد الأولمبياد الوطني للتاريخ مسابقة وطنية رائدة تقود إلى مشاركة دولية فاعلة ترتكز على رؤية المملكة 2030، ويتيح الأولمبياد التنافس بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين، فيما ستتم التصفية الثانية من المسابقة الكترونيا بالرياض للخمسين طالباً وطالبة وذلك في الخامس من الشهر المقبل، فيما ستكون نهائيات الاولمبياد وفق نظام الاجابات السريعة في السادس من الشهر المقبل.