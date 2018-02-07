فتاة وعشيقها يقتلا الزوج ويعترفا بالجريمة

القاهرة(صدى):

بعد 25 يوماً من إكماله لنصف الدين، لقى فلاح مصري بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، مصرعه إثر محاوله لذبحه بواسطة سكين حاد، من قبل عشيق زوجته.

واعترف المتهمان أي الزوجة والعشيق، بارتكابهم الجريمة، نظراً لوجود علاقة عاطفية بينمها من 3 سنوات، وقد أقرت الزوجة بانها حاولت أكثر من مرة قتل الضحية بوضع السم في الطعام إلا أنها فشلت.

وأوضح المتهمان، أن الخطة كانت أن يذهب العشيق إلى الضحية ويجلس معه لفترة من الزمن ثم اصطنع نزاعاً وهمياً ليخرج معه خارج المنزل، حتى وصلا إلى مكان خال من الناس، وطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، حتى قتله.

من جانبها، أيدت محكمة مستأنف جنايات الطفل بالجيزة، حكم أول طرحه بالسجن 15 عاماً لمراهقة وعشيقها، بتهمة قتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد.