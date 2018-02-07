تراجع الدولار أمام 6 عملات رئيسية

واشنطن(صدى):

شهد الدولار، اليوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا أمام ست من العملات الرئيسية، متخليًا عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 89.530 بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 90.034 في تعاملات الأسواق الخارجية.

كما تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى 109.155 ين، وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2391 دولار بعدما هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2314 في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الاسترالي، الذي يتعرض لضغوط خلال فترات العزوف عن المخاطرة، بنسبة 0.5% إلى 0.7868 دولار أمريكي.