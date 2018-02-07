البنتاجون ينظم عرضا عسكريا بأمر ترامب

واشنطن(صدى):

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البنتاجون تنظيم استعراض عسكري، وبدأ بالفعل ضباط وزارة الدفاع بالتفكير في الموعد الأمثل لإجرائه.

وجاء ذلك؛ لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى ” ترامب ” من خلاله أيضاً إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إلى أن ” الرئيس ترامب يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة العظماء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على أمن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال يمكن خلاله لجميع الأمريكيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم “.