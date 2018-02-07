” الحشد الشعبي ” تنفذ عدة عمليات إرهابية شرق طوزخورماتو

بغداد(صدى):

أطلقت مليشيا الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عدة عمليات إرهابية جديدة في العراق، والتي وصفتها بكونها عمليات ” تأمين وتطهير ” لمناطق شرق قضاء الطوز، وذلك بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق.

وزعمت المليشيا الإرهابية أن هذه العمليات قد جاءت للقضاء على الخارجين عن القانون، والإرهابيين، حيث أعلنت عن انطلاق ثمانية ألوية من القوات العراقية المشتركة وعمليات صلاح الدين بعمليات قالت عنها أنها ” للتأمين والتطهير ” ، وذلك بعدة مناطق شرق قضاء ” طوزخورماتو ” .

حيث انطلقت قوات ” الحشد الشعبي ” الإرهابية، من خمسة محاور من شمال وجنوب القضاء، فيما بررت قيامها بهذه العمليات الإرهابية، بأنها خطوة للقضاء على المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول داعش، وإنهاء استهداف قضاء الطوز، وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك – على حد قولها.

يذكر أن قد تم ظهور تنظيم يدعى ” الرايات البيض ” بقضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين بالعراق، والذي يقدر عدد عناصره بين 500 :1500 مسلح، حيث استهدف التنظيم المواطنين من خلال القصف بقنابل الهاون، الأمر الذي أدى لنزوح 50 ألف شخص من القضاء.