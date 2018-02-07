” الصفوة جاردن ” ترفد جازان بـ 777 وحدة

تركي السالم(صدى):

كشف المدير العام للشركة المطورة لمشروع ” الصفوة جاردن ” جنيد محمد عكيري عن انطلاق الحجز والمعاينة لتسويق 777 شقة بإسكان “الصفوة جاردن” بجازان، والموجهة لمستفيدي برنامج ” الدعم السكني ” التابع لوزارة الإسكان.

وذكر عكيري بأن اختيار موقع مشروع ” الصفوة جاردن ” تم بعناية هندسية، ليمثل الامتداد الطبيعي للعمران بمدينة جازان، وبعده عن الازدحام وقربه من الأماكن الحيوية الهامة، كجامعة جازان، ومطار الملك عبد الله، وكورنيش المدينة.

ووفقاً للمدير العام لشركة مباني الصفوة المحدودة، فإن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 90 ألف متر مربع، 29 % لبناء العمائر (48 ألف متر مربع)، و71% للمسطحات الخضراء والمائية والخدماتية والترفيهية والجمالية (لايف ستايل).

نماذج الوحدات:

ويوضح مدير الشركة المطورة بأن مشروع ” الصفوة جاردن ” يتألف من 21 عمارة تم تقسيمها إلى نموذجين ” A ” و ” B ” ، تتباين مساحة وحداتهما السكنية ” الشقق ” وعددها في كل طابق (دور)، إلا أنهما يشتركان في عدد غرفهما والبالغة 5 غرف نوم لكل منهما.

فالعمارة السكنية (نموذج A) تتكون من 4 شقق سكنية بكل طابق، وتتراوح مساحاتها ما بين 184م2- 192م2، فيما العمارة السكنية (نموذج B) تتكون من شقتين بكل طابق، وتتراوح مساحاتها ما بين 194م2- 208م2.

وسيتم تسليم المستفيدين وحداتهم السكنية خلال 36 شهر، بناء على تقسيم مراحل إسكان ” الصفوة جاردن ” لـ 3 مراحل زمنية بمساحة 16ألف م2 لكل مرحلة، الأولى إنجاز 240 وحدة، والمرحلة الثانية إنجاز 240وحدة، والمرحلة الأخيرة إنجاز 297 شقة.

مرافق المشروع:

مشروع ” الصفوة جاردن ” مزود بقائمة من المرافق والخدمات الحيوية، ومنطقة مطاعم وكافيهات في الهواء الطلق حول النافورة المضيئة وشلالات المياه، ومناطق ألعاب وحضانة أطفال، وفندق بإدارة عالمية (14 طابقاً) بمساحة 9 آلاف متر مربع ملحق به مواقف خاصة للنزلاء بمدخل خاص منفصل عن المداخل السكنية، ومبنى الأعمال الإداري يضم (14 طابقاً) بمساحة 9250 متر مربع يصلح لجميع الأنشطة الإدارية المختلفة.

ومن ضمن المرافق الملحقة بالمشروع، مول تجاري، على مساحة إجمالية تقدر بـ 25 ألف متر مربع، بارتفاع 5 أدوار، ليكون الأرقى في جنوب المملكة، وبدروم سفلي على مساحة إجمالية تقدر بـ 90 ألف م2 لمواقف سيارات، تم تخصيص جزء منها لملاك الوحدات السكنية وبمدخل منفصل عن مواقف المول التجاري بها خدمة غسيل السيارات الإلكتروني، ومسجد بمساحة 3300م2، وقاعة إحتفالات تتسم بالفخامة والإبهار على مساحة إجمالية تقدر بـ 5200م2، بالإضافة لوحدة للدفاع المدني، ووحدة للصيانة بإشراف اتحاد الملاك (بعد تسليم الوحدات)، ووحدة لأمن المشروع مزودة بكاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة.

مواصفات التشطيب:

وبين جنيد عكيري مدير الشركة المطورة بأن هناك مواصفات لتشطيب العمائر السكنية في المشروع، كتزويد مدخل العمارة والسلالم الرئيسية من الرخام وأحواض من الزهور والأباليك بديكورات مميزة، بالإضافة إلى تركيب 4 مصاعد متطورة لكل عمارة سعة 8 أشخاص، وواجهة كل عمارة دهنها بدهانات مقاومة للعوامل الجوية بتشكيلات من الحجر الأردني.

أما مواصفات تشطيب الشقق السكنية، تم تزويد أرضيات غرف النوم، والمعيشة والممرات والصالات من نوعية البورسلين الفاخر، وأرضيات غرفة الخادمة والحمامات والمطابخ من السيراميك (النخب الأول)، وأما حوائط غرف النوم والصالات والممرات من الدهانات البلاستيكية، وحوائط الحمامات والمطابخ من السيراميك الفاخر حتى السقف.

أما أسقف الشقة من الدهان البلاستيكي الأبيض مع ديكورات جبسية ذات إضاءة، وأطقم الحمامات من نوعية ممتازة محلي أومستورد، وأحواض المطابخ استنلس ستيل، وأبواب الغرف الداخلية من الخشب السويد بدهان معالج للرطوبة والحشرات، وشبابيك الشقة من قطاعات الألمنيوم المزدوج، والكابلات والأسلاك الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

الضمانات والجودة:

وقال المدير العام لشركة مباني الصفوة المحدودة : ” إنه سيقدم للملاك ضمانات للمستفيدين على الهيكل الإنشائي، والأنابيب الحرارية، ومخارج الكهرباء، والعوازل المائية، وضمانة على الخلاطات، ولوحات توزيع الكهرباء ” ، مضيفاً بأن “جميع معايير البناء تتوافق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة “.

وتم بناء الوحدات السكنية بناء 3 مناطق، الأولى منطقة الأسرة وبها غرفة نوم رئيسية ملحق بها حمام مستقل، وغرفة نوم 1، وغرفة نوم 2، وغرفة للملابس وحمام للأسرة، والصالة، أما منطقة الخدمات فتتكون من المطبخ، وغرفة للخادمة ملحق بها حمام مستقل، أما المنطقة الثالثة فهي منطقة للضيوف وتحتوي على غرفة للطعام، والمجلس، وحمام للضيوف.

مكونات المشروع:

▪ 777 شقة سكنية

▪ 21 عمارة

▪ 90,000 م2 مساحة المشروع

▪ 5 غرف نوم لكل شقة

▪ 29 % مساحة البناء

▪ 71% لمرافق ومناطق المشروع الخدماتية والترفيهية والجماليةز

❑ نماذج عمائر المشروع:

▪ شقق عمارة نموذج A : 4 شقق بكل طابق (دور)

▪ مساحة شقق عمارة نموذج A : 184م2- 192م2

▪ شقق عمارة نموذج B : 2 شقة بكل طابق (دور)

▪ مساحة شقق عمارة نموذج B : 194م2- 208م2 .

❑ مواصفات تشطيب العمائر السكنية:

▪ مدخل العمارة من الرخام وأحواض من الزهور والأباليك بديكورات مميزة

▪ السلالم الرئيسية بمدخل العمارة من الرخام

▪ تركيب 4 مصاعد متطورة لكل عمارة سعة 8 أشخاص

• دهانات واجهة العمارة مقاومة للعوامل الجوية بتشكيلات من الحجر الأردني.

❑ مواصفات تشطيب الشقق السكنية:

▪ أرضيات غرفة النوم والمعيشة والممرات والصالات نوعية البورسلين الفاخر

▪ أرضيات غرفة الخادمة والحمامات والمطابخ من السيراميك الفاخر

▪ حوائط غرف النوم والصالات والممرات من الدهانات البلاستيكية الفاخرة

▪ حوائط الحمامات والمطابخ من السيراميك الفاخر حتى السقف

▪ أسقف الشقة من الدهان البلاستيكي الأبيض مع ديكورات جبسية ذات إضاءة

▪ أطقم الحمامات من النوعية الفاخرة محلي أومستورد

▪ أحواض المطابخ استنلس ستيل الفاخر

▪ أبواب الغرف الداخلية من الخشب السويد بدهان معالج للرطوبة والحشرات

▪ شبابيك الشقة من قطاعات الألمنيوم المزدوج

▪ الكابلات والأسلاك الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

❑ مراحل المشروع:

▪ المرحلة الأولى : 240 وحدة (مساحة 16 ألف م2)

▪ المرحلة الثانية : 240 وحدة (مساحة 16 ألف م2)

▪ المرحلة الأولى : 297 وحدة (مساحة 16 ألف م2)