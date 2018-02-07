نظام غذائي جديد يفقدك الوزن دون النظر للسعرات الحرارية

واشنطن(صدى):

ابتكرت طبيبة أمريكية حِمية غذائية جديدة تُعرف باسم الحِمية الحجمية ” Volumetrics Diet ” ، وهو نظام غذائي للراغبين في إنقاص الوزن بالاستغناء عن احتساب السعرات الحرارية المرهق وعدم الحرمان من أطعمة معينة، مع إنقاص الوزن بمعدل واحد كيلوغرام في الأسبوع.

ويمتاز هذا النظام الغذائي بأنه آمن ومتوازن ومتنوع وفعال للغاية؛ حيث إنه يقوم على فكرة بسيطة، ألا وهي ملء البطن، ولكن بالأغذية الصحيحة، التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية والدهون، ولكنها في الوقت نفسه ذات كثافة عالية، كالألياف الغذائية والماء.

حيث يتم تقسيم الأغذية اليومية إلى 4 مجموعات، هي:

– المجموعة الأولى: خضروات وفواكه ذات محتوى نشا منخفض ومحتوى مائي مرتفع (مثل التوت والكمثرى والطماطم والخس والكرنب)، بالإضافة إلى منتجات الألبان قليلة الدسم .

– المجموعة الثانية: خضروات وفواكه ذات محتوى نشا مرتفع (مثل البطاطس والجزر)، إلى جانب منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات واللحوم قليلة الدهون، بالإضافة إلى وجبات مختلطة قليلة الدهون مثل الباستا مع صوص الطماطم أو الأرز مع الخضروات المطهوة بالبخار.

– المجموعة الثالثة: لحم وجبن وبيتزا وبطاطس محمرة وخبز أبيض وسلطة وآيس كريم.

– المجموعة الرابعة: رقائق البطاطس وشوكولاتة وكوكيز ومكسرات وزبده وزيت.

وتمثل المجموعتان الأولى والثانية الأساس لغالبية السعرات الحرارية، التي يتم إمداد الجسم بها يوميا، في حين ينبغي تناول أغذية المجموعة الثالثة بكميات صغيرة فقط، أما أغذية المجموعة الرابعة فيجوز تناولها من حين إلى آخر وبكميات صغيرة للغاية.

كما تلعب هذه الحمية علي وتر الشعور بالشبع، حيث أن له دوراً محورياً نظرا لأن مَن يشعر بالشبع يشعر بالسعادة ولا تنتابه نوبات جوع شديدة، ومن ثم لا يبحث عن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، مما يساعده على الالتزام بهذا النظام الغذائي لمدة أطول من الأنظمة الأخرى.