بالفيديو.. مواطن إماراتي للسيسي: والله بادعي لك الله يحفظ مصر وشعبها

أبوظبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن إمارتي قام بإيقاف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أثناء جولة له برفقة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الإماراتي وهو يتحدث إلى السيسي بود وتقدير، قائلًا: ” والله بادعي لك الله يحفظ مصر وشعبها وجزاك الله كل خير ”

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وجاء ذلك خلال جولة لولي عهد أبوظبي والرئيس المصري بأحد المولات التجارية بالعاصمة الإماراتية، عقب محادثاتهما السياسية.