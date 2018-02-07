” أمانة الرياض ” : زيارات ميدانية لمنع التجاوزات في التدخين والموسيقى

حمود العنزي(صدى):

قامت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، بإصدار تعميمًا لكافة البلديات التابعة لها بمدينة الرياض؛ حيث يقضي هذا التعميم بتكليف المختصين لدى تلك البلديات، بزيارات ميدانية على المنشآت ومنع التجاوزات، في التدخين والموسيقى وغيرها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

يُذكر أن هذا التعميم، جاء في إطار توجيهات سمو أمير منطقة الرياض، بشأن ما يرد للإمارة، من تجاوزات تتعلق بتشغيل الموسيقى وعدم الالتزام بضوابط صالات العوائل والتدخين، كما أشار التعميم إلى توجيه سمو أمير منطقة الرياض، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.