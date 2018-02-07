اختبار في دقيقة واحدة يكشف لك أن علاقتك بشريكك ستدوم

متابعات(صدى):

تساءلت خبيرة في العلاقات الزوجية ، هل تعتقدين أن علاقتك تسير في السكة الصحيحة؟ هل تظنين أنك ولدت لتكوني مع الشريك وأن توافقكما سيدوم طويلاً؟ اخضعي لاختبار الدقيقة وأجيبي عن هذا السؤال لتكتشفي حقيقة الامر.

خذي دقيقة من الوقت لتجيبي عن هذا السؤال: ” اذا حصلت أنت وزوجك على يوم إجازة دون أن تتوقعا، ماذا تكون خططك لقضاء هذا اليوم؟ “.

اذا جزمت أنكما ستمضيان اليوم سوياً أو كل حسب مخططاته الشخصية، فضعي علامة ” راسب ” على ايجابتك. أما اذا قلت أنك ستجلسين مع شريكك للتحدث ووضع الخطط سوياً فهذا يعني أنك نجحت في الاختبار وأن علاقتك معه هي صحية ومن المرجح أن تدوم طويلاً. لماذا؟ وكيف يكشف سؤال كهذا عن مكنونات أي علاقة (ما الذي يكشفه خط القلب في الكف عن علاقتك العاطفية؟)؟

يجسد هذا الاختبار أحد أهم المشكلات التي تقع بين الثنائي ويؤدي تفلّتها الى الانفصال أحياناً وهي: التعامل مع فوارق الشخصية واختلافاتها بين الطرفين.

عندما تجزمين اجابتك دون العودة الى الشريك وأخذ بعين الاعتبار أن حاجاته قد تختلف عن رغباتك وأفكارك، فهذا يعني أنك تفشلين في التعامل مع شخصيته المختلفة. أما من وضعت الحوار والنقاش في المقدمة قبل الحصول على اجابة نهائية، فهي تحسن التصرف وتعطي أهمية للآراء شريكها.

لهذا السبب، اذا أردت علاقة قوية يشوبها الاحترام والتفاهم، عليك أن تولي أفكار وآراء وطباع شريكك أهمية فائقة.