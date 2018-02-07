الهلال والنصر ديربي إثبات الذات للوجوه الجديدة

ماجد محمد(صدى):

يترقب الجماهير ديربي النصر والهلال،ا لمقرر إقامته غدًا الخميس، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين.

ويشهد ديربي النصر والهلال في هذه الجولة ظهور عدد من الوجوه الجديدة، حيث يخوض المحترف المغربي أشرف بن شرقي أول لقاء له مع الزعيم، حيث وصل إلى الرياض أمس الثلاثاء، واشترك بالفعل في مران الفريق.

ويخوض النصر المباراة بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، الذي بدأ في قيادة النصر، منذ أسبوع، حيث تعد مواجهة الزعيم هي الثانية له، حيث حقق النصر على أحد السبت الماضي بهدفين مقابل لاشيء.