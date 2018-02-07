زميل الطيار الروسي المقتول يروي لحظات ما قبل الاستهداف

موسكو(صدى):

روى زميل الطيار الروسي المقتول، رومان فيليبوف، اللحظات الأخير من الحادثة بعد استهداف طائرة زميله فوق إدلب بسوريا، مؤكداً أنه حذر زميله قبل الاستهداف بالدقائق من محاولاتهم إسقاط طائرته، وذلك عبر اللاسلكي.

وأضاف، أن رومان أجابه بأنهم تمكنوا من إصابته بدقة وأن الحريق في الناحية اليسرى، مشيراً إلى أنه سينسحب إلى الجنوب، ومن ثم سيستدعي فريق البحث والإنقاذ.

وأكد أن ” رومان ” طلب منها الصعود إلى الأعلى لتفادي الإصابة إلا أنه لم يستطع تركه وحيداً على الأرض، وحاول قدر المستطاع أن يحميه من خلال استهداف ” الإرهابيين ” جواً، لكنه انسحب بعد ذلك إلى القاعدة العسكرية لافتقاره الذخائر والوقود.