” التعليم ” توافق على استحداث كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة

عادل الحربي (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، موافقة المقام السامي على استحداث كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك للحاجة لتأهيل الطالبات في التخصصات الأكثر احتياجاً في سوق العمل.

وجاءت هذه الاتفاقية، مساهمة في تحقيق الغايات الاستراتيجية للجامعة؛ والتي تهدف إلى تزويد الطالبات بالمهارات اللازمة؛ لتحقيق نجاحهن في الحياة والعمل، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ترتكز على الطالبة.